Hyundai WRC-tiim teatas Soome talverallil osaleva koosseisu

Hyundai otsuses polnud midagi üllatavat, sest Breeniga kolmanda sõutja kohta jagav Dani Sordo pole Põhjamaades peetavatest rallidest kuigi suures vaimustuses.

Varem on talverallit sõidetud Rootsis. Breen on Rootsis WRC-autoga osalenud viiel korral, poodiumile on ta jõudnud vaid 2018. aastal, kui ta tuli Citroen C3 WRC roolis teiseks.

Loomulikult on Arctic WRC-rallil stardis ka Ott Tänak ja Thierry Neuville.

MM-sarja võistkondlikus arvestuses kaotab Hyundai oma suurimale rivaalile Toyotale 22 punktiga. Toyota teenis Monte Carlo rallilt 52, Hyundai 30 ja M-Sport 10 punkti.