Hyundai WRC-tiim hakkab koroonakriisi ajal publikule meelelahutust pakkuma

Neljapäeviti hakkab Hyundai välja andma saadet „Kodune testikatse“, kus saab kaasa elada sõitjate ning kaardilugejate praegustele kodustele tegemistele. Pühapäeval on eetris „Otse punkikatse“, kus Adamo räägib tiimiliikmetega WRC-etappide olulistest aspektidest. Viimast näeb Instagrami vahendusel.

„Praegu on keerulised ajad. Oleme näinud kõvasti vaeva, et toota erinevat sisu ning tahame seda jagada kõikide fännidega üle maailma,“ teatas Adamo. „Praegu ei saa rallit sõita. Seega kasutame meie käes olevaid võimalusi, et hoida fännide tuju üleval. Toome sõitjad ja teised tiimiliikmed fännideni, et neil ei oleks kodus igav.“

„Toome teieni erineval hulgal kirjalikku ning visuaalset sisu. Jagame seda erinevatel platvormidel. Teeme seda Instagramis, Facebookis, Twitteris ja oma kodulehel. Loodame, et see hoiab fännid mootorispordi juures. Püsiga kodus, mõelge mootorispordist,“ lisas Adamo.

