Hyundai WRC-meeskonnal on suur mure: keda Soome rallil starti saata?

Kuna nii Dani Sordole kui Sebastien Loebile on Soome ralli vastumeelne ning Andreas Mikkelsen on esinenud alla oma võimete, ei tea Hyundai meeskond siiani, kes Soomes Thierry Neuville`i kõrval stardib.

Loebil on tänavusel hooajal Hyundaiga leping kuueks etapiks ning kuna ta asendab viimaste uudiste kohaselt Portugalis Mikkelseni, saab ta seal kirja juba hooaja viienda ralli. Kuues etapp oleks prantslase jaoks väga suure tõenäosusega oktoobrikuine Kataloonia ralli.

Küsimusele, kas Loeb on valmis ka Soome rallil osalema, vastas ta: "Ei, ei ei. Ma ei taha Soomes sõita. See on puhkuse ajal."

Vahepeal spekuleeriti, et endine Hyundai sõitja Hayden Paddon saab Soomes võimaluse, kuid Motorsport.com-i andmetel on see variant tänaseks ära langenud.