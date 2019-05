Hyundai tiimijuht avalikustas, mis talle Loebi juures on kõige enam muljet avaldanud

45-aastane Loeb avas oma selle hooaja poodiumikohtade arve Tšiili rallil, kus sai kolmanda koha.

"Kui me avalikustasime, et Sebastien ja Daniel (Elena) liituvad selleks hooajaks meiega, siis küsisid mitmed inimesed minult, et mida me teeme ning mida nende liitumine meile juurde annab," sõnas Adamo WRC koduleheküljele antus usutluses.

"Nüüd võin teile öelda, et nad on toonud meeskonnale motivatsiooni juurde. Samuti on nad toonud kõva tööd ja oskusi asju muuta, läheneda olukordadele teisiti," lisas tiimijuht. "Nad ei peaks üldse siin olema. Séb võiks üldse kodus olla, kui tahaks. Kuid ta on siin ja näeb vaeva ning meie pingutame üha enam, et neid kutte abistada."

"Kui ma Tšiili etapil jälgisin, kuidas ta reedel lõuna ajal tööd tegi, olin vaimustunud. Avapäev oli meile tõeliselt raske, kuid need kutid jätkasid tööd ja saavutasid fantastilise tulemuse," lisas Adamo.

Loeb peaks sel hooajal Hyundai meeskonna eest veel kahel rallil osalema, kuid hetkel pole veel selge, millistel.

WRC hooaeg jätkub kahe nädala pärast Portugali etapiga.