Hyundai tiimiboss: oleme andnud endast kõik, et Soomes esikoha eest võidelda

"Kui Hyundai juhiks sain, ütlesid isegi tiimi töötajad, et Korsikas ja Soomes pole me kiired. Mõistan iga ebaõnnestumist, aga ma ei saa aktsepteerida seda, kui me ei püüa. Ütlesin neile, et ma ei taha kuulata juttu, et me ei suuda. Soovisin teada, miks see nii on. Peame olema igal pool konkurentsivõimelised, et midagi saavutada," rääkis Adamo Autospordile.

Itaallane ei soovinud detailidesse minna, mida Hyundaide juures suvise pausi ajal muudeti, aga Autospordi andmetel on täiustatud vedrustust ja esiosa aerodünaamikat.

"Ma ei tea, kas muudatustest piisab võidu eest võitlemiseks, aga oleme teinud kasutada olnud aja ja homologatsiooni jokkerite arvu juures kõike, mida vähegi võimalik," sõnas Adamo.

Pärast MM-sarja tagasitulekut pole Hyundai viie aasta jooksul kordagi Soomes poodiumile jõudnud. Seetõttu jäi võistkonna esisõitja Thierry Neuville oma kommentaaris tagasihoidlikuks.

"Vaatame, kuidas meie muudatused töötavad, aga Toyotade vastu on meil Soomes raske. Nende auto on seal tehtud. Teame et nad on kiired - ma ei pea silmas ainult Tänakut, vaid ka Jari-Matti Latvalat ja Kris Meeke'i," sõnas ta.