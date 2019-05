Hyundai tiimiboss kiidab Neuville'i: ütlen pidevalt, et imesid pole mõtet oodata, aga need tüübid...

Kui Thierry Neuville juhib individuaalset punktiarvestust, siis Hyundai meeskondlikku: Argentina etapi järel on nende edu teisel kohal oleva Toyota ees juba 37 punkti.

Adamo tunnistab, et Hyundai on kaks rallit järjest võitnud autoga, mille kiirus ei ole konkurentidega võrreldes liiga hea. "Oleme Monte Carlost saati mänginud kassi-hiire mängu," sõnas Adamo Motorspordile. "Ütlen pidevalt, et imesid pole oodata, aga need tüübid [Neuville ja kaardilugeja Nicolas Gilsoul] suudavad asju korda saata. Nad on vahe tagasi teinud ning me peame neid selle eest tänama."

Neuville ise tõi välja, et sel hetkel, kui Tänak elektririkke tõttu Argentinas katkestama pidi, oli saarlane temast maas. "Teadsime, et meie auto töötab seal pisut paremini kui näiteks Mehhikos ning täpselt nii ka läks. Okei, Tänak oli tagantpoolt tulemas, aga olime seni suutnud tema rünnakud tagasi lüüa ning juhtisime, kui ta seisma jäi."

Adamo tuletas meelde, et Hyundai saab oodatud mootoriarendused alles suviseks Soome ralliks. "Oleme arenenud ning töötame pidevalt edasi, aga FIA homologatsioonireeglite tõttu ei saa me iga nädal auto juures midagi muuta. Peame liikuma samm-sammult ning seni praegusest masinast 100 protsenti võtma."

Hyundai boss rõhutas ka rallide lõpuni jõudmise olulisust. "Üks asi, mida ma pidevalt omadele rõhutan, on see, et me peame võimalused ära kasutama. Nägime seda ju ka Argentinas, et ralli lõpus lubas meil nii heas positsioonis olla just see, et meil ei juhtunud midagi."