Hyundai teeb Tänaku abiga Itaalias ajalugu

Teatavasti võtab Itaalia rallist osa ka valitsev maailmameister Ott Tänak, kes taltsutab Hyundai i20 WRC masinat. Lisaks talle on WRC masinatega stardis veel Thierry Neuville, kohalik äss Luca Pedersoli ja prantslane Pierre-Louis Loubet. Lisaks osaleb WRC masina roolis itaallane Fountain Corrado, kelle istumise all on aga eelmise põlvkonna Hyundai auto.

Hyundai pole aga ainus WRC-dega tiim Itaalias. Ford Fiesta WRC autode rooli keeravad itaallased Manuel Villa ja Pedro.

Rally di Albal on koguni 16 Hyundai sõitjat stardis veel R5 masinatega. Tuntumatest nimedest saavad võimaluse Craig Breen, Jari Huttunen ja Ole Christan Veiby.