Hyundai teatas koosseisu Rally Estoniaks

#WRC We are happy to announce our line-up for @RallyEstonia in September:



1⃣1⃣@thierryneuville/@nicolasgilsoul

8⃣ @OttTanak/ Martin Jarveoja

4⃣2⃣ @Craig_Breen/ @paulnagle1



The countdown for the restart of the @OfficialWRC season has started! 🙌#HMSGOfficial pic.twitter.com/yhwJumeeW8