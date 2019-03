Hyundai teatas järgmise ralli, kus nad Sebastien Loebi starti saadavad

Hooaja eel teatas Hyundai, et nad sõlmisid Loebiga lepingu kuueks ralliks. Nüüd tundub, et vanameister võib saada tunduvalt kopsakama hooaja.

Praeguseks on ta kihutanud Monte Carlo ja Rootsi rallidel. Korsika on tema jaoks hooaja kolmandaks võistluseks. Hooaja neljas võidukihutamine leiab tema jaoks aset Tšiilis.

Uue etapina kavas olevas Tšiilis sõidavad lisaks Loebile veel Neuville ja Andreas Mikkelsen, kes peab sel nädalal toimuvat Korsika rallit kõrvalt vaatama.

Argentinas asuvad omakorda võistlustulle Neuville, Mikkelsen ja Sordo.

„Dani Sordo jaoks on Argentina ralli väga oluline,“ sõnas Hyundai boss Andrea Adamo Autospordile. „Sebastien on aga kõige kogenum sõitja WRC-sarjas. Kogemused kuluvad Tšiilis kindlasti ära, kuna see on kõigi jaoks uus katsumus.“

Adamo sõnul ei on nad koosseisu osas otsuseid teinud seni ainult Tšiili rallini. Siiski kirjutab Autosport, et Saksamaal ja Kataloonias kihutab tõenäoliselt sama kolmik, kes seekord Korsikal ehk Mikkelseni jaoks jääb sel aastal vahele vähemalt kolm rallit.