Hyundai suurepärane nädalavahetus: kolm rallit - kolm võitu

Autoralli MM-sarja ralli Sardiinias võitis mäletatavasti Hyundai piloot Dani Sordo. Hispaanlane hoidis veel viimase katse eel teist kohta, kuid punktikatsel ralli liidrit Ott Tänakut (Toyota) tabanud roolivõimu purunemine kukutas eestlase viiendaks ja kinkis Sordole karjääri teise WRC võidu.

"Loomulikult olen õnnelik Sardiinia võidu üle," sõnas Hyundai boss Adamo. "Miski pole meeskonna jaoks parem. Mitmed meie töötajad on pidanud rallide tõttu suvepuhkust kärpima ja tunnen end süüdi sellepärast, kuid samal ajal olen kõige üle õnnelik."

Üheksakordne WRC maailmameister Sebastien Loeb võidutses samal ajal Prantsusmaal toimunud kohaliku meistrisarja rallil. Loebi peamiseks eesmärgiks Alsace'i asfaldirallil oli kogemuste saamine. Hyundai meeskond ei varjanud, et Loeb sõitis asfaldirallil, et valmistuda Saksamaa etapiks.

"See on mulle väga üllatav, aga senise hooaja jooksul oli asfalt just Loebile Hyundai roolis enim raskust valmistanud," kommenteeris Adamo.

Hyundai kolmas võit möödunud nädalavahetusel tuli Soomest, kus võidutses Hyundai meeskonda kuuluv 25-aastane soomlane Jari Huttunen, kes tänavu juba mitmel kohalikul Soome rallil sõitnud.

"Nõudsin oma poistelt palju, kes töötasid kolmel rallil kolmes erinevas kohas ja olen neile väga tänulik selle eest," rääkis Adamo.