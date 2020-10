Hyundai soovib MM-sarja viimaseks etapiks palgata tähtsõitja

"Ypres' rallil me neljandat autot välja ei too, aga Monza ralli kohta ma veel ei tea. Kui seda teen, siis on tegu muu põhjusega. Ma ei tea, kas see meid tiitliheitluses aitaks, pean reeglitega tutvuma. Monzas võib meil tõepoolest rohkem autosid olla," rääkis Adamo portaalile DirtFish.

"Peame kasutama võimalust ja WRC-sarjale tähelepanu tõmbama. Kui tegemist on õige külalissõitjaga, võib see õnnestuda. Ma ei saa eitada, et näen vaeva ühe inimesega, et meil oleks Monzas üks auto juures. Aga ma ei ütle, kellega tegu on," lisas itaallane.

Küsimusele, kas ta jahib Moto GP legendi Valentino Rossit, vastas Adamo nii: "Ma ei ütle teile."

Kas võimalik on variant, et Monzas sõidavad nii Craig Breen kui ka Dani Sordo? "Breen ja Sordo? Ma ei tea. Ma pole selle peale võib-olla mõelnud," vastas Adamo krüptiliselt.

Monza MM-ralli peetakse 4.-6. detsembrini.