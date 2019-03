Hyundai selgitas, miks Mikkelsen välja praagiti

Hyundai on otsustanud, et hooaja avaetapi Monte Carlos katkestanud ja Rootsi rallil neljanda koha saanud Mikkelsen ülejärgmisel rallil Korsikal ei stardi, sest peab ruumi tegema Dani Sordole. Lisaks hispaanlasele on Korsikal Hyundaiga stardis Thierry Neuville ja Sebastien Loeb.

"Mulle makstakse selle eest, et otsuseid teha ja seda ma ka teen. Ma pean langetama Hyundai jaoks parimaid otsuseid ja kui vaadata, kes meie eest sõidavad, polnud see raske. Loeb ja Sordo ja Thierry on asfaldil meie kiireimad mehed," selgitas Adamo, miks täisprogrammi kaasa tegema pidanud Mikkelsen asendati Sordoga.

Adamo lisas: "Ma oleksin üliõnnelik, kui võidaksime individuaalse maailmameistritiitli, kuid meie esimene siht on ikkagi meeskondlik arvestus. Teeme otsuseid sellest lähtuvalt."

Tiimijuht kinnitas, et tal pole Mikkelseniga mingeid tülisid. "Kõik räägivad sellest vaid negatiivses võtmes, kuid nemad (Mikkelsen ja kaardilugeja Anders Jaeger - toim.) näevad seal ka positiivset, sest ma usaldan neid väga kruusarallidel. Rääkisin nendega enne Mehhiko ralli testisõite ja nad olid ülimalt keskendunud."