Hyundai rallitiimi süüdistatakse reeglite rikkumises. Adamo: see on täielik jura!

Pärast võistluse lõppu tehtud ülevaatusel selgus, et Huttuneni Hyundai ülekandes leidus üks detail, mis ei vastanud homologatsiooninõuetele. Konkurendid usuvad siiamaani, et Huttuneni sai seetõttu sportliku eelise.

Hyundai rallitiimi juht Andrea Adamo vaidles aga neile arvamustele vastu.

"See on täielik jura," ütles ta väljaandele DirtFish. "Mul on hea meel, et inimestel on aega istuda ja selliste asjade peale mõelda. Jah, see detail oli 0,1 millimeetri võrra suurema läbimõõduga. Aga üldiselt on nii, et kui asjad on suuremad, on nad ka raskemad."

"Olukord on väga lihtne. Meie varustaja tegi vea, kui nad muutsid oma tootmisplaani ja ei arvestanud nõuetega. Kohtunikud tegid meile väga õiglase trahvi, sest eksisime. Aga see viga ei avaldanud meie kiirusele positiivset mõju. Nagu ütlesin, siis see on täielik jura. Aga on tore, et inimesed vaatavad, mida Hyundai teeb. Ju nad tunnevad, et hakkame neid ohustama," lisas itaallane.