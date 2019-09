Hyundai rallitiimi boss: leping Dani Sordoga on vaid aja küsimus

"Arvan, et teeme Daniga lepingu juba lähipäevadel. Me pole veel jõudnud ühise laua taha istuda. Aga usun, et on asju, mis on tähtsamad kui allkiri paberil," rääkis Adamo ajakirjale Autohebdo.

Huvi Sordo vastu on teiste seas tunnistanud ka Toyota rallitiimi juht Tommi Mäkinen.

Teise Hyundai sõitja Andreas Mikkelseni tuleviku kohta ei osanud Adamo aga lubadusi anda. "Kui tal asjad sujuvad, on kõik hästi, aga kui läheb halvasti, siis läheb kohe väga halvasti. Ootan otsustamisega pigem hooaja lõpuni," sõnas ta.

Tuleval hooajal on Hyundais koht kindel Thierry Neuville'il ja kuueks etapiks ka Sebastien Loebil. Ott Tänaku jahtimisest on Adamo enda sõnul loobunud.