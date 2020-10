Hyundai rallipiloot Belgia MM-etapi peaproovist: see oli lihtsalt hirmuäratav!

"Pühapäeval oli raske päev. Ilm oli kohutav, sadas terve päeva, kuid meid võib sama oodata Ypresi MM-rallil ning seega oli kasulik, et saime sellistes tingimustes sõita," kommenteeris Breen WRC koduleheküljele.

"Lootsin, et kiiruskatsete esimese läbimise ajal on tee kuiv, seega läksin siledate rehvidega, kuid olin liiga optimistlik. Nendega oli väga keeruline. Kuid nagu ma ütlesin, see oli hea kogemus," lisas Rally Estonial teise koha saavutanud iirlane.

Breen oli kiireim kõigil katsetel peale kolmanda ning võitis lõpuks lähimat konkurenti minuti ja 24,8 sekundiga.

"Teisel kiiruskatsel hakkas esiklaasil olev kleebis lahti tulema ja vihmavesi tungis selle alla. Kojamehed jäid sinna kinni ja lakkasid töötamast. Seega sõitsime kolmanda kiiruskatse ilma kojameesteta. See oli huvitav," meenutas belglane.

"Need olid ühed kõige raskemad tingimused, milles olen kunagi sõitnud. See oli lihtsalt hirmuäratav. Kogu aeg oli üks suur veesuusatamine. Sõitsime 600 meetri pikkusel sirgel ega saanud kordagi neljandast käigust edasi minna, sest libisesime kogu aeg ühest teeservalt teise. Hiljem sadu lakkas ja tee muutus porisemaks, mis oli selles mõttes hea, et aitas mõista, mis meid võib Ypresi rallil ees oodata," lisas Breen.

Järgmisel nädalavahetusel osaleb Breen ka Lõuna-Belgia rallil. Ypresi ralli, mis peetakse 19.-22. novembrini, ongi MM-sarja järgmine etapp. Pärast seda jääb veel pidada Monza ralli.