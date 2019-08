Hyundai rallimeeste pirtsakus võib Craig Breenile avada veel häid võimalusi

Hyundai WRC-tiim on sel hooajal läinud välja taktikaga, kus nad vahetavad pidevalt sõitjaid. Ainsana on kõikidel etappidel osalenud Thierry Neuville ning ülejäänud kahte autot on jaganud Sebastien Loeb, Andreas Mikkelsen ja Dani Sordo. Nimetatud kolmest ainsana sooviks kõikidel rallidel osaleda Mikkelsen, kuid tema komistuskiviks on saanud ebastabiilsus.