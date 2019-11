Hyundai rallimeeskonnal on ambitsioonikad plaanid

Craig Breen testib hetkel uut i20 masinat, mis homologeeritakse jaanuaris peetavaks Monte Carlo ralliks. Teine masin, mis baseerub uuel i20 tänavasõidu autol, peaks välja tulema 2021. aasta keskel.

Hyundai WRC-meeskonna boss Andrea Adamo tunnistas, et oleks valmis juhtima ka WRC2 tiimi. "Mulle tõesti meeldiks see. Olen eelarve kokku pannud, tahaksin seda teha õigel viisil. Kindlasti vajame toetust ka klientidelt, sest meil pole kogu eelarvet, kuid tahaksin seda teha korralikult. Meie masin peaks olema R5 autode lipulaev," rääkis Adamo, vahendab WRC kodulehekülg.

Adamo lisas, et kui tema ametisse asudes tegeles Hyundais R5 masina arendamisega kolm inimest, siis tänaseks on neid juba 70.

"Töötame amortide, vedrustuse ja mootoriga ning eesmärk on need homologeerida 1. jaanuariks 2020. Peame oma klientidele näitama, et me pole rätikut ringi visanud. Töötame väga-väga kõvasti, et R5 masin turule tuua, sest peame kliente hoidma. Muidu napsavad rivaalid nad endale," lisas Adamo.