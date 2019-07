Hyundai rallimeeskonna boss kinnitas, et sooviks palgata Ott Tänaku

"Kui mul oleks raha, palkaks ma kõik meistrivõistluste tippsõitjad," sõnas Adamo Autospordile.

Konkreetsete läbirääkimiste kohta Tänakuga lisas tiimijuht: "Ma arvan, et sellise sõitja nagu Tänaku palkamiseks peab olema väga palju raha ja ma pole kindel, kas mul on selline summa olemas."

"Tänak on väga tugev sõitja ning ma arvan, et ta on üks kolmest mehest, kes on hetkel valmis MM-tiitli eest heitlema," lisas ta.

Tänaku kaheaastane leping Toyotaga saab läbi selle hooajaga. Eestlane on võitnud Toyota meeskonnas seitse MM-rallit, kuid Motorsporti andmetel olevat Tänaku ja tiimi suhted oluliselt jahenenud pärast Sardiinia rallit, kus tehnilised probleemid röövisid Tänakult kindla etapivõidu.

MM-sarja juhtivat eestlast on juba seostatud ka üleminekuga oma endise tööandja M-Sporti juurde.

Hyundail on uueks aastaks siduv leping oma esisõitja Thierry Neuville`iga ja Prantsuse vanameistri Sebastien Loebiga, kes ei osale sarnaselt tänavusele hooajale kõigil MM-etappidel.