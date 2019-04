Hyundai ralliboss oli väga kriitiline: Thierry võitis, kuid meie kaotasime

Neuville`ile kukkus võit sülle viimase kiiruskatsega, kui liidrikohal sõitnud Elfyn Evansi masinal purunes rehv ning waleslane langes kolmandaks.

"Ma ei saa öelda, et ma pole väga õnnelik, kuid ilma rehvide teemata poleks me suutnud võita. Peame tunnistama, et me polnud nädalavahetusel parim meeskond. Ma ei tunne, et me oleks võitnud. Thierry võitis, Hyundai mitte," sõnas Adamo, vahendab Rallit.fi.

"Ausalt öeldes olin juba kaotusega leppinud. Olin masina ja tiimi suutlikkusest teadlik. Olen õnnelik, kuid jään realistiks," lisas tiimijuht.

Hyundai teine sõitja Dani Sordo sai Korsikal neljanda koha, kolmas piloot Sebastien Loeb lõpetas kaheksandana. Hyundai tõusis ühtlasi meeskondlikus arvestuses liidrikohale, edestades nüüd Citröeni 12 ja Toyotat 16 punktiga.