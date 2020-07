Hyundai piloot Dani Sordo jäi avapäeval noorele prantslasele alla: minu jaoks oli see test

Samuti Hyundai i20 WRC autoga kihutav Loubet suutis avapäeva järel kogenumat kolleegi isegi 2,6 sekundiga edestada.

„Minu jaoks on see lihtsalt testimine. Minu jaoks tuleb ralli Saksamaal. Jäin ühel katsel isegi seisma. Mul läks auto taaskäivitamise peale 30 sekundit. Lisaks olin ma mitmes kohas aeglane. Oleksin võinud isegi peatuda ja mõne kohvi võtta,“ rääkis Sordo DirtFishi portaali vahendusel.

„Meil olid erinevad strateegiad. Tema jaoks oli oluline võrdlus Dani Sordoga, kuid minu jaoks oli oluline auto testimine,“ lisas Sordo.

Pühapäevasel võistluspäeval on Sordo gaasi juurde pannud ning 12. kiiruskatse järel on tema edu Loubet` ees 23,5 sekundit. Sõita on veel kolm kiiruskatset.

Kui Loubet tuleb Hyundai WRC-autoga starti ka Rally Estonial, siis Sordo on järgmisena kohal Saksamaa MM-etapil, mis sõidetakse 15.-18. oktoobrini.