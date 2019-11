Juulis tõdes Adamo, et Tänaku palkamiseks on vaja väga palju raha ning ta pole kindel, kas Hyundai rahakott seda võimaldab. "See oli nali, mida rääkisin kõigile aja võtmiseks," tunnistas ta intervjuus Õhtulehele.

Adamo ei ütle, millal leping sõlmiti, sest ta "ausalt ei mäleta." Septembrikuiste väljaütlemiste kohta avaldab ta rohkemat: "Ühel hetkel küsiti minu ja Oti käest meievaheliste suhete kohta tohutult palju. Otsustasime olla halastamatud ja hakkasime ajakirjanikega mängima."

Refereeritud artikli täistekst Õhtulehes