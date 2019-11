Hyundai pealik Adamo tiitliheitlusest: saatus on meie endi kätes

"Läheme Austraaliale vastu nagu igale teisele etapile sel aastal," vahendas Rallit.fi Hyundai tiimipealiku Andrea Adamo sõnu. "Me keskendume detailidele. Oleme pühendunud sellele, et Austraalias hea tulemus teha. Tõsi on ka see, et seekord on mängus palju rohkem."

"Peame keskenduma enda võimuses olevatele asjadele ja tegema professionaalset tööd," jätkas itaallane. "Meil on kõik võimalused olemas, et täita eesmärk maailmameistritiitlist. Teame, mida teha. Saatus on meie endi kätes."

Toyota ees 18-punktilist edu omava Hyundai elu võivad lihtsamaks teha ka korraldajad. Teatavasti on Austraalia Uus-Lõuna Walesi osariiki laastamas metsapõlengud ning seetõttu peetakse Austraalia etapp suure tõenäosusega lühendatud programmiga. Välistatud pole ka võistluse ära jätmine.

Üheks plaaniks on pidada ralli ainult laupäeval ja pühapäeval, mis tähendab seda, et plaanitud 324-st kilomeetrist sõidetakse vaid 201. Reeglid aga näevad ette, et kui etappi sõidetakse vähem kui 75% esialgsest kilometraažist (antud juhul 243km - K.R), jagatakse poolikud punktid - võitjale 12,5, teisele 9 ja nii edasi. Sellisel juhul piisaks Hyundaile tiitli kindlustamiseks kuuendast kohast.

Ametlik otsus Austraalia ralli toimumise ja programmi osas peaks saabuma hiljemalt teisipäeva hommikul.