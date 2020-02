Hyundai pealik Adamo Rootsi oludest: vajadusel teavitame FIA-t, et oleme siin sporti tegemas, mitte eludega mängimas

"Kas see oli hea idee siin rallit korraldada? Seda näeme pühapäeva pärastlõunal," rääkis Adamo Beglia portaalile RTBF. "Minu arvates on hea siin proovida rallit sõita, aga sõitjad leiavad ennast suurtel kiirustel sõitmas teedel, kus pole lumevalle. Nad võivad lõpetada jääl ilma naelteta."

"Me vaatame, missugune on olukord reede hommikul," jätkas itaallane. "Vajadusel teavitame FIA-t (Rahvusvaheline Autospordiliit), et oleme siin ikkagi sporti tegemas, mitte inimeste eludega mängimas."

Rootsi ralli on tänavu ohtlik just olematute talveolude tõttu. Kui tavaliselt sõidetakse Rootsis ikka lume ja jää peal, siis tänavu on soojade ilmade tõttu teed kaetud vaid kruusaga. Samal ajal peavad ralliässad kihutama piikrehvidega, mis teatavasti kruusateedel kiiresti võivad üle kuumeneda.