Hyundai pealik Adamo: Neuville'il pole Tänaku ees eelist. Nii räägivad ainult inimesed, kes ei jaga rallisõitu

"Kas ma peaksin ütlema, et Thierry'l on tänu auto varasemale tundmisele eelis? Väljaspoolt vaadates võib see nii tunduda, aga mina seda ei usu. Niimoodi räägivad inimesed, kes sõidavad kuskil mudas ja puude vahel 85-87 km/h tunnikiirusega," ütles Adamo WRC+ Monte Carlo ralli eelvaates.

Adamo sõnul on hooaja alguses nii spetsiifilised rallid, et nende põhjal ei saa järeldusi teha.

"Hooaja esimestel rallidel on palju muutujaid. Monte Carlos on teekate varieeruv, Rootsis on lumi, Mehhikos ollakse kõrgel. Kõik see mõjutab võidukihutamist. Alles pärast neid etappe algavad nii-öelda tavarallid, selleks ajaks on mõlemad juba võistkonnaga harjunud," lausus itaallane.

Monte Carlo ralli algab neljapäeval ja kestab pühapäeva pärastlõunani.