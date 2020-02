Hyundai meeskonna boss Rootsi rallist: keskendume asjadele, mis on meie kontrolli all

"Me hindame kõrgelt korraldajate ja FIA (rahvusvaheline autoliit) pingutust, et Rootsi ralli ikkagi toimuks. Hetkel on tingimused sellele aastaajale ebatraditsiooniliselt soojad ja me mõistame neid väljakutseid, mis ralli ettevalmistamisel tuli ületada, eelkõige turvalisusele mõeldes," sõnas Adamo, kirjutab portaal thecheckeredflag.

"Läheme Rootsi etapile Monte Carlo ralli võidu pealt, kuid teame, et meil on kohti, kus peame oma esitust parandama. Me ei oota, et see ralli tuleks lihtne ja sirgjooneline, ent me keskendume asjadele, mis on meie kontrolli all, et saavutada võimalikult hea tulemus," lisas tiimijuht.

Hooaja avaetapi Monte Carlos võitis bleglane Thierry Neuville. Rootsis saadab Hyundai meeskond Neuville`i ja Ott Tänaku kõrval starti iirlase Craig Breeni.