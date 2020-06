Hyundai mänedžer vihjas, et uus WRC-etapp sobiks Tänakule ideaalselt

Tõenäosus, et Ypres' rallile leitaks MM-kalendris koht, on üsna suur. Eeldatavalt jõuab MM-karussell sinna oktoobris.

Penasse'i sõnul on ralli korraldajatel esialgne võistluskava valmis. Kiiruskatseid on natuke alla 300 kilomeetri. Hiljuti levisid kuulujutud, et 13 katsega läbitakse koguni 350 kilomeetrit, aga need väited lükkas Penasse ümber.

Tema sõnul on Ypres' asfaldiralli üsna sarnane Saksamaa MM-etapile. Viimasel kolmel aastal on Saksamaal triumfeerinud Eesti ekipaaž Ott Tänak - Martin Järveoja.

"Ypres' ralli pole Saksamaaga võrreldes kuigi erinev. Kes suudab Saksamaal kiire olla, on kiire ka Ypres' rallil. Leidub kurve, mida ei saa nii palju lõigata, aga need kohad leiab internetist kiirelt üles," rääkis Penasse portaalile DirtFish.

Juuni lõpus avaldatavas 2020. aasta WRC-kalendris leiab ilmselt koha ka Rally Estonia, mis peaks toimuma septembri alguses.