Hyundai laiendas noorteprogrammi, Märtini ja Tänaku firma hakkab hooldama viie rallitalendi masinaid

Juba Monte Carlo rallil kihutasid Hyundai i20 R5 masinaga norralane Ole-Christian Veiby ja venelane Nikolai Grjazin. Nüüd teatas Lõuna-Korea autotootja, et programmiga on liitunud veel 22-aastane prantslane, mullu WRC2-sarjas triumfeerinud Pierre-Louis Loubet, iirlasest briti juunioride 2017. aasta meister Callum Devine ja Belgias kahel viimasel aastal noorte meistriks kroonitud Gregoire Munster.

Alates käimasolevast hooajast vastutab Hyundai R5 autode hoolduse ja arenduse eest WRC2 sarjas Markko Märtinile ja Ott Tänakule kuuluv firma RedGrey (endine MM Motorsport).

"Mullu kujunes meie noorteprogramm väga edukaks ning seega oli ainult loogiline seda programmi ka tänavusse aastasse edasi viia," rääkis Hyundai meeskonna pealik Andrea Adamo. "Meil on viies uskumatult talendikat noort sõitjat, kes on juba oma kiirust tõestanud."

"Meil on hea kooslus noortest, kellel on juba R5 masinatega kogemusi ning nendest, kes on veel selles arvestuses kogenematud. Seega saavad meie viis sõitjat kõik üksteise pealt õppida."