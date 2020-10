Hyundai lahkumine WRC-sarjast muutub aina tõenäolisemaks

Portaali DirtFish andmetel kaalub Hyundai korporatsioon väga tõsiselt WRC-sarjast loobumist. Selle asemel soovivat Hyundai kaasa lüüa mõnes ringrajaautode sarjas.

Võimalusi on mitmeid, alates kestvusautode võidusõitudest (näiteks Le Mansi 24 tunni sõit) kuni GT World Challenge sarjani.

DirtFishi andmetel jääks Hyundai rallimaailmaga seotuks, sest järgmisel nädalal esitletakse i20 Rally2 (senine R5-klass) autot ja õige pea on oodata ka väiksema võimsusega i20 Rally3 sõiduvahendit. Ent hübriidtehnoloogiaga varustatud Rally1 (senine WRC) autot ei kavatse Ott Tänaku praegune tööandja arendama hakata.

Rallitiimi juht Andrea Adamo ei soovinud teemat pikemalt kommenteerida.

"Võite kirjutada, mida tahate. Mitmed inimesed on surnud, et see õigus teil oleks. Aga üks asi, mida ütleksin, on see, et hübriidauto asja tegemine on keeruline. Meil on liiga vähe aega," rääkis itaallane.

Rahvusvaheline autoliit loodab uued autod rajale tuua 2022. aastaks. Seni on FIA-le jah-sõna öelnud vaid Toyota ja M-Sport. FIA loodab kampa saada ka Hyundai ja seetõttu on tähtaegu edasi lükatud.

Adamo hinnangul on autosport saanud koroonaviiruse tõttu nii palju majanduslikku kahju, et uue tehnoloogia kasutuselevõtuga on mõistlik oodata. Näiteks vormel 1 ja IndyCar on uued regulatsioonid lükanud edasi 2023. aastaks.

FIA rallidirektor Yves Matton ütles, et autoralli MM-sarja puhul on nende eesmärk endine - 2022. aastal on tippsõitjad hübriidautode roolis.

"Hübriidtehnoloogia, turvalisuse parandamine ja kulude vähendamine on veelgi enam päevakorras kui kaks aastat tagasi, mil me uute reeglitega tegelema hakkasime. Varsti saame täpsemalt rääkida, aga meil ei ole võimalik uue tehnoloogia kasutuselevõttu edasi lükata," rääkis ta.