Hyundai kinnitas: Tänaku masin saadi kätte, eestlased jäävad haiglasse ja enam rajale ei tule

"Hyundai Motorsport võib kinnitada, et Ott Tänak ja Martin Järveoja on mõlemad pärast standardseid meditsiinilisi uuringuid terved. Eestlased jäävad ööseks haiglasse jälgimise alla ning Monte Carlo rallist enam osa ei võta," seisis pressiteaes.

"Ekipaaž sõitis välja 9,2 kilomeetrit pärast 20,68-kilomeetrise katse starti. Sõitja ja kaardilugeja said mõlemad omal jalal autost välja. Nende auto on tagasi Gapi hooldusalasse toodud."

Tiimipealik Andrea Adamo: "Kõige tähtsamast - mul on hea meel, et Ott ja Martin on pärast õnnetust terved. Meie prioriteet sellistes olukordades on alati ekipaaži seisund. Pärast sellist õnnetust on haiglas tehtavad uuringud kohustuslikud ning nende puhul olid need korras. Nad jäävad ööseks jälgimise alla, mis on rutiinne protseduur. Teisejärguline seejuures on see, et me tõime nende auto tagasi hooldusalasse ja kinnitasime nende katkestamise."