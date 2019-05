Hyundai jätab Tšiilis ebaõnnestunud Mikkelseni Portugali rallilt eemale

Esialgu pidi Thierry Neuville'i ja Dani Sordo kõrval Hyundaiga starti tulema Mikkelsen, kellel oli tiimiga leping täishooajaks. Loebile pidi sel hooajal jääma kuus etappi ja Sordole kaheksa, kuid Portugal on juba teine etapp, milles Korea autotootja tiim korrektuure teeb. Ka Korsika rallil olid belglasele lisaks stardis hispaanlane ja prantslane.

Mikkelsen tuleb Hyundai pressiteate kohaselt uuesti starti järgmisel kuul Sardiinias.

"See otsus ei sündinud kergelt. Me peame meeskonnana edasi minema ning võtma meie mitmekülgsest sõitjate nimekirjast välja maksimumi. Sebastien ja Daniel [Elena] tegid Tšiilis võitlusliku sõidu ning leidsid autoga kruusal hea tunnetuse. Tundsime, et nende panus võiks Portugalis tõsta meie punktide potentsiaali," ütles Hyundai tiimipealik Andrea Adamo.

"Pingutame kõvasti, et Andreas enesekindluse tagasi saaks ning oleme kindlad, et järgmiseks etapiks Sardiinias ta seda ka teeb, samuti nagu ta tegi seda Argentinas. Sellise koosseisu juures, nagu meil on, ja selliste tulemuste taustal, nagu me Tšiilis näitasime, oli vaja reageerida kiirelt."

Mikkelsen näitas Tšiili rallil tagasihoidlikku minekut, lõpetades nädalavahetuse alles 7. kohal. Võitjast Ott Tänakust jäi ta maha 4 minuti ja 39 sekundiga, kuigi ühtegi suuremat avariid tal ette ei tulnud. Ainsana jõudis Hyundai meestest poodiumile Loeb, Neuville keeras auto 8. kiiruskatsel üle katuse.

Portugali ralli stardib järgmisel neljapäeval, 30. mail.