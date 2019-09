Hyundai ja M-Sport loobusid Tänaku palkamisest

Esmalt teatas kõneluste lõppemistest lühikese jutuga Hyundai boss Andrea Adamo, hiljem andis oma kommentaari ka M-Spordi tiimijuht Richard Millener.

"Kulutasime eelmistel aastatel Sebastien Ogier' peale palju raha. M-Spordi asutaja Malcolm Wilson on toonitanud, et peame keskenduma ka ärilisele poolele. Meil on palju töötajaid ja ainult ühele sõitjale panustamine pole õige tee," sõnas ta MTV uudisteportaalile.

Sellegipoolest pole veel midagi kuulda ka Tänaku ja Toyota uuest lepingust. "Tegelikult on situatsioon veel lahtine. Loodan, et enne Monte Carlo rallit saavad asjad paika," ütles Tänak. Mäletatavasti oli eestlase esmane eesmärk uue lepinguni jõuda augusti alguses peetud Soome MM-etappi.

Hyundai kohta ütles Tänak naerulsui veel nii: "Meie läbirääkimised läksid nii keeruliseks, et tundub, et me pole enam sõbrad."