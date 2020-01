Hyundai boss võrdles Tänakuga koostööd uue pruudi võtmisega: sa viid talle alguses lilli ja nii edasi

Adamolt küsiti, kuidas Ott Tänakuga koostöö on sujunud, mille peale karismaatiline tiimiboss lausus: "Kõik on kulgenud hästi. Nagu oleks sul tuttuus tüdruksõber. Sa ostad talle lilli ja nii edasi, isegi kui ta pole sinu tüüp."

Adamo kinnitas veelkord, et WRC superstaarid - pidades silmas Tänakut, Thierry Neuville'i ja Sebastien Loebi - mahuvad tema tiimi kenasti ära ning hõõrdumisi kellegi vahel oodata ei ole.

"Õnneks on mul neli intelligentset sõitjat, kes tunnevad end teineteisega koostööd tehes mugavalt. Enamus neist juttudest on väljaspoolt välja mõeldud. Lõppude lõpuks on see teie töö," ütles Adamo.

"Kui olukord on kõigi jaoks selge, on asju võimalik manageerida. Ma ei taha öelda, et see saab kerge olema, sest see oleks vale. Nagu ma eelmisel aastal ütlesin, ei taha ma valetada ning ma jään selle juurde. Nagu juba öeldud, siis on olukord kontrolli all."