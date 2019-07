Hyundai boss tegi Mikkelsenile peapesu: "Tänak peab samuti pissil käima!"

"Ta peab uskuma," rääkis Adamo homme algava Soome ralli eel Motorsport.com-ile. "Kõik küsisid minult: "Ahh, miks Mikkelseni polnud Korsikal, bla, bla bla?"

"Ma ei ole halb õpetaja. Ma olen siin, et juhtida inimesi nii hästi, kui ma suudan. Rääkisin temaga näost näkku - olen temaga sama otsekohene nagu kõigi teiste oma inimestega," jätkas Adamo.

"Sardiinias rääkis ta Tänakust. Ma ütlesin talle: "Fu***ing hell! Ta peab samamoodi pissil käima nagu sina! Mida sa tahad, et ma ütleksin? "Toyota on kiirem, OK. Pakime asjad ja lähme koju?" Ei. Me peame võitlema ja me kurat võitlemegi!"

Monaco ja Mehhiko rallid katkestanud Mikkelsen on Hyundai pilootidevahetuse tõttu tänavu vahele pidanud jätma Kordsika ja Portugali rallid, kuid toonud tiimile ka kaks poodiumikohta - Argentinas oli ta tiimikaaslase Thierry Neuville'i järel teine, Sardiinias tuli tänu Ott Tänaku viimase roolisüsteemi rikkele kolmandaks.