Hyundai boss tänas Neuville`i avarii järel FIA-t ja autotootjaid

"Peamine kommentaar, mille ma saan täna anda, on see, et FIA ja autotootjate viimastel aastatel tehtud töö on end täiega ära tasunud. Peame mõlemale osapoolele tänusõnad edastama," sõnas Adamo Hyundai Motorspordi pressiteenistuse vahendusel.

"Me ei saa öelda, et see oli meie jaoks hea päev, kui sellise õnnetusega masina kaotame, eriti kuna Thierry (Neuville) ja Nicolas (Gilsoul) demonsteerisid, et suudavad poodiumikoha eest võidelda," lisas tiimijuht.

Samas kiitis Adamo Sebastien Loebi, kes on viimase võistluspäeva eel kolmandal kohal: "Neid lahutab teisest kohast vaid viis sekundit, seega pühapäeval üritame teenida nii palju punkte, kui võimalik."

Viimasel päeval on kavas neli kiiruskatse, millest esimene algab kell 15.08. Liidrid Ott Tänak ja Martin Järveoja alustavad päeva 30,3-sekundilise edumaaga Sebastien Ogier` ees.

Ajakava:

SS13 Bio Bio 1 (12,52 km) - kell 15.08

SS14 Lircay (18,06 km) - kell 16.30

SS15 San Nicolàs (15,28 km) - kell 17.20

SS16 Bio Bio 2 (12,52 km) - kell 19.18 (punktikatse)

Neuville`i avarii: