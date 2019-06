Hyundai boss: soovin vabandada Sebastien Loebi ees

Loeb on Hyundai meeskonnaga kaasa tegemas poolikut hooaega ning ei pidanud algselt Portugalis osalema, ent Andreas Mikkelseni kehvade tulemuste tõttu otsustati ka seal starti saata Loeb. Loebi jaoks aga lõppes Portugali rallil kõrgete kohtade nimel heitlemine juba kolmandal kiiruskatsel, kui prantslane oli sunnitud kütusesüsteemi probleemi tõttu katkestama.

"Lisaks sellele, et kaotasime kaks autot ja kahjustasime Hyundai mainet, olen väga pettunud, et palusime Loebil siia tulla ja raiskasime tema aega," sõnas Adamo väljaandele Autosport. "Ta pidi sõitma ilma lootuseta võita või olla esimeste hulgas."

"Olen endas pettunud. Tunnen, et raiskasin ühe võimaluse Loebiga," jätkas Adamo. "Tahan, et keegi valesti aru ei saaks: Sebastieni motivatsioon ei ole kadunud, aga ma pean selle tagasi võitma. Parim asi, mis teha saan, on rääkida temaga, vabandada juhtunu eest ja rääkida tulevikuplaanidest."

"Eks näis, mis edasi saab Loebiga. Ta on üheksakordne maailmameister, ta tuleb tagasi selleks, et võita, mitte punkte korjata."