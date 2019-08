Hyundai boss: praegu räägitakse isegi Ferraris, et nad tahavad Tänakut palgata

Tänaku leping Toyotaga saab läbi käimasoleva aastaga ning tulevaks hooajaks jahivad tema allkirja nii Toyota, M-Sport kui ka Hyundai.

„Praegu räägitakse isegi Ferraris, et nad tahavad Tänakut palgata,“ teatas Hyundai rallitiimi boss Andrea Adamo humoorikalt WRC Live'ile. „Tema (Tänaku) mänedžer on teinud head tööd ja jätnud mulje, et kõik tiimid tahavad teda. Kui oleksin ise sama töö peal, siis teeksin täpselt samamoodi.“

Seejärel lisas Adamo, et praegu on peamiseks tegevusvaldkonnaks ikkagi auto arendamine järgmiseks aastaks.

Hyundail on tulevaks hooajaks praegu leping Thierry Neuville'iga ning loetud rallideks on käed löödud ka Sebastien Loebiga.