Hyundai boss põhjendas, miks ta Sebastien Loebi välja praakis

Loebi asemel pääseb Saksamaal starti Dani Sordo, kes on näidanud tänavu korralikku kiirust ning saavutas Sardiinia etapil ka karjääri teise võidu. Lisaks esindavad Saksamaal Hyundaid esisõitja Thierry Neuville ja Soome rallil neljandana lõpetanud Andreas Mikkelsen.

"Pärast hiljutiste võistluste jälgimist ja hoolikat hindamist olen arvamusel, et see on Saksamaa jaoks meie tugevaim koosseis," selgitas Adamo, miks Loeb valikusse ei mahtunud. "Ma usaldan meie sõitjaid ja olen kõigi meie meeste selle hooaja heade esituste üle üllatunud."



"See on Saksamaa jaoks parim variant. Nii saame tagada, et maailmameistrivõistlustel tuleb meile parim võimalik tulemus,” lisas Adamo.

Saksamaa ralli algab 22. augustil.