Hyundai boss Andrea Adamo pikas intervjuus: hakkasin Oti palkamisele mõtlema juba jaanuaris

Karismaatiline itaallane annab endale aru, et kahe tiitlipretendendi - Thierry Neuville'i ja Tänaku - juhendamine korraga ei saa olema meelakkumine, kuid maksimalistina on ta alati unistanud sellest, et tema tiimis sõidaksid vaid parimatest parimad.

Millal sa esimest korda Ott Tänaku palkamisest mõtlesid?

Jaanuaris.

Ja millal esimest korda sel teemal kontakti lõid?

Hea küsimus! Kohtusime tihti hotellides või hooldusalas, aga see oli juulis, kui me esimest korda laua taha istusime.

Tundsid koheselt, et Oti valik kaldub teie poole?

Raske öelda. Seda tehti vaikselt. Esialgu oli Alain Penasse (Hyundai Motorsporti tiimimänedžer - toim) see, kes läbirääkimisi vedas, andes Otile tiimist väga selge ettekujutuse. Alain oli kõnelustes Oti abilise Markko Märtiniga. Siis me kohtusime, kuid ausalt öeldes me tundsime, et see oli talle vaid viis, kuidas Toyotast paremat pakkumist saada. Me ei läinud selle mänguga kaasa. Me jõudsime sellest ette ning see oli küllaltki lihtne positsioon, kus olla.

Kas te saite juhtkonnalt koheselt rahalise kinnituse, et palgata kaks kolmest parimast WRC piloodist?

Nagu ma olen alates hooaja algusest rääkinud, on mul olnud võimalus töötada targa juhtkonnaga, kel on hea analüüsivõime. Mis eelarvesse puutub, siis see pole hullumeelne, vaid hädavajalik. Olen kuulnud mõttetusi, mis mind naerma ajavad. See, mis me lauale panime, ei klapi nende numbritega, mis välja on hõigatud.

Oled sa selle lepingu teoks saamises kahelnud?