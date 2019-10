Hyundai boss Adamo: Tänak on erakordne talent, tema palkamine näitab Hyundai ambitsiooni

„Ott Tänakuga kahe aasta pikkuse lepingu sõlmimine tõestab Hyundai jätkuvat pühendumist ja ambitsiooni WRC-sarjas,“ oli Hyundai võistkonna boss Andrea Adamo värbamistööga rahul.

„Oleme sel hooajal väga tihedas tiitliheitluses. Oti ja Martin (Järveoja) meeskonda toomine lubab meil olla järgmistel hooaegadel suunanäitajaks. Ta on erakordne talent. Oleme seda kõik näinud. Ta on imetlusväärselt kiire igal pinnasel ja seega Hyundai Motorspordi jaoks tõeline varandus,“ kiitis Adamo eestlast ning tema kaardilugejat.

„Selle teadaandega on meil 2020. aasta hooajaks leping sõlmitud nelja piloodiga. Thierry ja Ott osalevad kõikidel etappidel. Dani (Sordo) ja Sebastien (Loeb) jagavad kolmandat autot. See on tugev ja inspireeriv sõitjate koosseis,“ lisas võistkonna boss tuleva aasta koosseisu kohta.

Adamo sõnul on võimalus, et tuleval aastal löövad osadel etappidel kaasa sel hooajal meeskonda kuuluvad Andreas Mikkelsen ja Craig Breen. „Peame nendega veel läbirääkimisi ja vaatame, kuidas võiksime nendega WRC-sarjas koostööd teha,“ avaldas Adamo.