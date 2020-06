Hyundai boss Adamo: suur päev - olen milleski Sebastien Ogier`ga nõus

Varem oli sama mõtte välja käinud MM-sarja juhtiv prantslane Sebastien Ogier.

"“F*****g põrgu!” ütles Adamo portaalile DirtFish. "Olen milleski nõus Sébastien Ogier'ga - see on suur päev."

“Tal on õigus,” lisas Adamo. “Vajame nii palju rallisid kui võimalik. Kolme etapiga sari pole maailmameistrivõistluste nime väärt - kuid et asi oleks kindel, kinnitan, et ma ei ütle seda seetõttu, et Hyundai pole liidrikohal."

Hetkel on peetud vaid Monte Carlo, Rootsi ja Mehhiko rallid. Järgnevalt peaks kavas olema veel Türgi, Saksamaa ja Jaapani etapid, kuid ühtegi ametlikku otsust tehtud ei ole.

WRC promootor Oliver Ciesla on kinnitanud, et MM-sarja kalendrisse otsitakse uusi võistlusi ning üks neist võiks olla augusti alguses Lõuna-Eestis toimuv Rally DirtFish.

"Kindlasti on Eesti selles nimekirjas. Nad said eelmisel aastal suurepäraselt hakkama ning meeskonnad jäid väga rahule. Neil on aastaid rallide korraldamise kogemusi ning seal on ühed Euroopa parimad fännid. On selge, et kui nad vastavad meie nõuetele, siis uurime, kas on võimalik ralli lisada tänavusesse MM-sarja," rääkis Ciesla Rootsi rahvusringhäälingule.