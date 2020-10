Hyundai boss Adamo: meil on kaksikjuhtimine, aga mäletan veel Türgit liiga hästi

"Ralli ei ole veel läbi," juhtis ta WRC All Live otseülekandes tähelepanu, et sõita on veel täna kaks ja homme neli katset. "Mäletan Türgit liiga hästi."

Septembris toimunud Türgi rallil oli Hyundail veel eelviimase päeva lõpus kaksikjuhtimine - Neuville ees, Loeb järel. Kaarte segas pühapäevane esimene katse, mis andis kaksikjuhtimise hoopis Toyota pilootidele Elfyn Evansile ja Sebastien Ogierile. Lõpuks mahtusid kaks Hyundaid siiski Evansi järel poodiumile.

Belglane Neuville kurtis enne hoolduspausi, et tegi vale valiku, kui otsustas hommikul autosse pakkida kaks varurehvi.

"Otsustasime hommikul Thierry saata välja kuue rehviga. Lihtne öelda, et viis oleks olnud parem strateegia, kuid hommikul tundusid asjad teisiti. Seis pole siiski halb, ta sai [Ogieri ja Sunineni] kätte."

Eelmisel aastal Sardiinia ralli võitnud Sordo kohta jagus Adamol vaid kiidusõnu: "Dani on teinud kõik väga hästi. Ott stardib kahjuks esimeste seas ja puhastab teed, aga isegi tema näitab huvitavaid ja häid aegu."