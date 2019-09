Hyundai boss Adamo: enam pole ruumi ühekski eksimuseks!

Meeskondlikus arvestuses oli Hyundai liidrikoht oli veel pärast Sardiinia rallit võrdlemisi kindel, kui Toyota ees oli edu 44 punkti. Soome ja Saksamaa etapiga on see aga kahanenud kaheksa silma peale.

"Järjekordne koht, kus me raiskasime suurepärase võimaluse," sõnas Adamo WRC kodulehel Saksamaa etapi kohta. "Peame ise oma saatust kontrollima, mis tähendab, et peame igas valdkonnas olema tipus."

"Me ei saa oodata, et teistel tiimidel tekiksid probleemid, et siis punkte teenida," jätkas itaallane. "Niimoodi ei tohiks me rallit sõita. Meie auto sõitis Saksamaal hästi, aga üldine esitus kogu tiimi poolt oli halb. Peame paremini tegutsema hakkama."

Adamo lisas, et Hyundai peab nii Türgis kui ka teistel eesootavatel etappidel tõestama, et on vigadest õppinud. "Minu tiim on kohati teinud suurepärast tööd, aga peame ikkagi edasi arenema. Meil on olnud mõned väiksed probleemid, mis on Toyota tagasi suurde mängu lasknud."

"Kui me oleksime väikeste vigade tegelemise ajal hoopis punkte korjanud, oleks praegu seis vägagi teistsugune. Meil pole ruumi enam ühekski eksimuseks, isegi mitte väikeseks!"

Neli etappi enne hooaja lõppu on Hyundai meeskondlikus arvestuses liider 289 punktiga. Toyotal on kogutud kaheksa punkti vähem. Citröen (216) ja M-Sport (168) jäävad kahest esimesest juba kaugele.