Hyundai ässad võtavad osa mainekast Monza võidusõidust

Mõlemad mehed stardivad Monzas Hyundai R5-masinaga.

Dani Sordo näol on tegemist võistluse kahekordse võitjaga, kui hispaanlane triumfeeris seal aastatel 2010 ja 2013. "See on mu viies start seal, aga tänavune on eriline, sest saan esmakordselt Monza ringrajal sõita R5-autoga."

"Minu jaoks on see ühe nädalavahetuse pikkune puhkus koos meeskonnaga. Loomulikult lähme võistlust võitma, aga see alati olnud üks lõbus üritus aasta lõpus."

Mikkelseni jaoks on see teiseks stardiks Rally di Monzal. "Saan see aasta endale keskenduda ja näidata, milleks meie R5 masin võimeline on. Usun, et sellest tuleb üks konkurentsitihe võistlus, eriti, kui osaleb ka Dani. Usun, et meil mõlemal saab lõbus olema, mis on hea, sest siis on auto ka kiire."

Iga-aastane üritus Ralli di Monza sõidetakse sedapuhku 6. - 8. detsembrini. WRC-sõitjatest on selle võitnud veel ka näiteks üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb, kes oli kiireim 2011. aastal.