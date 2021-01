Homme peaks autoralli MM-sari saama veel ühe uue etapi

"Meil on teile homme uudiseid. Kindlasti tuleb otsus kolmapäeval. Me ei saa veel öelda, et see on kindel (et ralli toimub), kuid kõik näeb hea välja. Oleme selle võimaluse üle põnevil," teatas üks Artic ralliga seotud allikas DirtFishile.

Seega peaks tänavu Soomes toimuma kaks MM-etappi, sest tavapärane suvine põhjanaabrite ralli on kavas 29. juulist 1. augustini.

Tänavuse MM-sarja esimene muudatus tehti jaanuari alguses, kui selgus, et tühistatud Suurbritannia ralli asemel peetakse Belgia Ypresi ralli. Belgiast saab 35. riik, mis korraldab MM-rallit.

WRC uus hooaeg peaks startima 21.-24. jaanuaril peetava Monte Carlo ralliga. Pärast Artic Lapland rallit, millest saab hooaja teine etapp, tuleb kahekuuline paus ning MM-sari jätkub 22.-25. aprillil peetava Horvaatia etapiga.