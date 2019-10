Hispaania väljaanne: Tänak ja Märtin jätsid Mäkineni kõrvale ja alustasid läbirääkimisi otse jaapanlastega

Raul Ojassaar reporter RUS

Markko Märtin ja Ott Tänak Foto: Hendrik Osula

Hispaania spordileht AS kirjutab, et Ott Tänak ja Markko Märtin tahavad küll Toyotasse jääda, kuid läbirääkimised tiimibossi Tommi Mäkineniga on osutunud keerulisteks, mistap on eestlased asunud kõnelustesse otse Toyota brändi suurte bossidega.