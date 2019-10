Hispaania MM-ralli võib rahutuste tõttu ära jääda, Tänakule tuleks MM-tiitel ülimalt lähedale

Barcelonas on viimastel päevadel tänavatele tulnud tuhanded inimesed. Põhjus on selles, et esmaspäeval vahistati üheksa Kataloonia iseseisvuslaste liidrit.

Rallit korraldav autospordiklubi RACC on AS-i teatel suures mures. Üks variant oleks ralli edasilükkamine, aga sellele plaanile tõmbab juba eos vee peale logistika. MM-sarja viimane etapp peetakse Austraalias 14.-17. novembrini ning autosid ja varuosi pole võimalik lühema ajaga Austraaliasse toimetada.

RACC üritab koostööd teha korrakaitseüksustega, et ralli eel ja ajal oleks kõik turvaline. Näiteks tehakse kõik, mis nende võimuses, et protestid ei ulatuks ralli toimumispaika.

Protestide kese on Barcelonas, rallipark pannakse püsti Barcelonast 100 km kaugusel asuvasse Salou linna.

Homme toimub Madridis ralli ametlik esitlus ja seal peaks MM-etapi saatuse kohta lisainfot tulema. Aga nagu kirjutab AS, siis poliitikat ei suuda ralli korraldajad mõjutada.

Kui ralli tõesti ära jääb, muutuksid Ott Tänaku võimalused maailmameistriks tulla veelgi suuremaks. Praegu on tema edu Sebastien Ogier' ees 28 punkti, Thierry Neuville jääb maha 41 punktiga. Ühe ralliga on maksimaalselt võimalik teenida 30 silma. Seega piisaks Tänakule MM-tiitli kindlustamiseks Austraalias vaid kahest punktist.

Võib teoretiseerida, et Austraalias läheksid seetõttu käiku topeltpunktid, aga viimaste aastate praktika seda ei toeta. 2016. aastal oleks pidanud toimuma Hiina ralli, aga see jäeti üleujutuste tõttu ära. Teiste rallide punktisüsteemi see ei mõjutanud.

Protestid mõjutavad ka teisi spordialasid. Nii palus Hispaania jalgpalliliit, et 26. oktoobri Barcelona ja Madridi Reali matš viidaks Barcelonast Madridi.