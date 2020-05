Hispaania meedia: Sebastien Loeb tahab Hyundai rallitiimist lahkuda ja Toyotasse siirduda

Ats Kuldkepp reporter RUS

Sebastien Loeb. Foto: Fabien Dufour, Hyundai Motorsport / Fabien Dufour

Hispaania väljaanne AS kirjutas, et üheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Loeb on läbirääkimistes Toyotaga.