Hispaania meedia: M-Sport sõlmis Esapekka Lappiga lepingu, soomlasest saab esisõitja

Ats Kuldkepp RUS 11

Esapekka Lappi. Foto: AFP/SCANPIX

Hispaania väljaanne AS teatas, et nende andmetel on M-Spordi rallitiim sõlminud lepingu soomlase Esapekka Lappiga.