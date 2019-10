Hispaania meedia: Hyundaiga liituv Ott Tänak on juba i20 WRC masinat testinud

"Kuigi Toyota Yaris WRC on näidanud head konkurentsivõimet, on eestlane soovinud uutele jahimaadele siirduda. Tänaku suhted Toyota bossi Tommi Mäkineniga - kellel on tugev iseloom - polnud kuigi head," kirjutab ASi ralliajakirjanik Pipo Lopez.

"Hyundai tiimiboss Andrea Adamo pakkus Tänakule sõitjakohta Soome rallil ja lõpuks võttis eestlane pakkumise vastu. Kuid ta ei teinud otsust pimesi, sest ta on varem i20 WRC-d juba proovinud ning see meeldis talle," avaldas Lopez.

Hyundai meeskonnal on uueks aastaks lepingud sõlmitud ka senise esisõitja Thierry Neuville`i ning Dani Sordo ja Sebastien Loeb`iga. Neist kaks viimast teevad kaasa taas pooliku hooaja.

Lisaks Autospordile ja hispaanlaste ASile on Tänaku üleminekut Hyundaisse kinnitanud ka Soome ajaleht Ilta-Sanomat, kes kirjutas sellest täna.