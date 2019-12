Hispaania meedia avalikustas Hyundai plaanid järgmiseks hooajaks

Nüüd avaldas Hispaania väljaanne Marca, missugustel etappidel kihutab Sordo ja kus Loeb. Hooaja avaetapil Monte Carlos saab Tänaku ja Neuville'i järel võimaluse prantslane, kes sõidab ka veebruaris Rootsis.

Hooaja kolmandal etapil Mehhikos teeb hooaja avastardi 36-aastane Sordo ning võistleb ka järgmisel kolmel rallil Argentinas, Portugalis ja Sardiinias. Viimasel ta mäletatavasti tänavu triumfeeris. Lisaks sõidab hispaanlane hooaja lõpus Türgis, Saksamaal ja Jaapanis.

Kui Marca informatsioon vastab tõele, siis saab Loeb seega võimaluse osaleda lisaks Monte Carlole ja Rootsile ka Keenias, Soomes, Uus-Meremaal ja Walesis. Soomes osalemine on aga kaheldav, sest prantslane on varasemaltki tunnistanud, et Soome kiiretel kruusateedel kihutamine talle ei istu.

Seega ei saa välistada ka, et Hyundai uuel aastal ka viiendat sõitjat kasutab. Teadupärast mängis Hyundai tiimipealik Andrea Adamo läbi tänavuse hooaja koosseise ümber ning lõpuks saigi võimaluse Lõuna-Korea meeskonda esindada koguni viis meest. Peamisteks kandidaaditeks viienda sõitja kohale peetakse Craig Breeni ja Andreas Mikkelseni, kes tänavusel hooajalgi Hyundai'd esindasid.